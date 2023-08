Barleben - Wer bauen will, hat viele Fragen. Deshalb hatten Bauexperten eingeladen und zahlreiche Interessierte fanden den Weg in Barlebens neuestes Baugebiet – die „Alte Ziegelei“ am Breiteweg. Da gerade in der aktuell angespannten Marktlage die Entscheidung für ein Haus mit Herausforderungen verbunden ist, gab es viele Fragen, die zahlreiche Experten zu beantworten wussten.

Unsere Infrastruktur ist in der Region wirklich einzigartig. Barleben hat im Grunde alles zu bieten, was Menschen wohnortnah brauchen. Frank Nase, Bürgermeister

Für viele Besucher war diese Veranstaltung besonders geeignet, um ein hilfreiches Angebot für Bauen, Sanieren oder Modernisieren zu finden. Die Themen reichten vom Grundstück bis hin zur Gestaltung des zukünftigen beziehungsweise bestehenden Eigenheimes. Zehn Aussteller überzeugten mit fachkundiger Beratung.

Holger Weichelt, Geschäftsführer der Baulandgesellschaft Magdeburg, resümiert: „Als Hauptveranstalter ziehen wir eine positive Bilanz. Der Tag war für uns ein Erfolg. Nicht nur Kaufwillige, sondern auch alteingesessene Bewohner und Nachbarn konnten sich ein Bild vom Baugebiet machen. Unsere Aussteller hatten Gelegenheit, interessante Gespräche zu führen und den einen oder anderen Termin zu vereinbaren.“

Barlebens Bürgermeister Frank Nase (l.) im Gespräch. Foto: Saskia Adler

Barlebens Bürgermeister Frank Nase stand im Veranstaltungszelt dem Moderator Stefan Timm-Zock ausführlich Rede und Antwort. Für ihn ist Barleben ein prosperierender Ort, der Wohnen und Leben, Arbeit und Bauen in einzigartiger Symbiose vereint. Während andere Kommunen über einen massiven Bevölkerungsrückgang seit 1990 klagen, wächst Barleben von Jahr zu Jahr. Auch künftig werde sich Barlebens Infrastruktur auf Neu-Bürger aus- und einrichten. Frank Nase betont: „Unsere Infrastruktur ist in der Region wirklich einzigartig; Barleben hat im Grunde alles zu bieten, was Menschen wohnortnah brauchen.“

Auch bei weniger bauinteressierten Besuchern kam der Infotag an: Viele Familien kamen mit ihren Kindern und nutzten die vielfältigen Unterhaltungsangebote wie Hüpfburg, Baggerpark, Karussell oder Kinderbaustelle.

Die großen Legosteine bekam am Ende die Kita. Foto: Saskia Adler

„Ein herzliches Dankeschön geht auch an die rührigen Sportler des FSV Barleben 1911, die die Besucher kulinarisch verwöhnt haben – natürlich standesgemäß mit Bier von hier und mit Bratwurst vom Barleber Fleischer“, heißt es in einer Mittelung.

Die XXL-Bausteine für die Kinderbaustelle spendete die Baulandgesellschaft nach dem Baugebietsfest übrigens der Kita in Barleben. Dort können sich nun die Kleinsten an ihrem ersten eigenen Haus ausprobieren.