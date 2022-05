Barleber fordern stärkere Kontrollen auf den Straßen

Barleben - Wegen der anhaltenden Randale durch Jugendliche in Barleben hat Andreas Günther mit Ehefrau Stefanie die Petition „Unser Barleben – gegen Vandalismus!“ ins Leben gerufen. Während eines kurzfristig anberaumten Termin in der Gemeindeverwaltung hat das Paar das Papier an Bürgermeister Frank Nase (CDU) überreicht. Der unterschrieb selbst: „Ich unterstütze die Petition nach vollen Kräften“.