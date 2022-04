Barleber Gemeinderat gibt Geld für Jersleber See frei

Die Barleber Gemeinderäte haben während ihrer jüngsten Sitzung wichtige Weichen für die Zukunft des Jersleber Sees gestellt. In den kommenden Jahren sollen rund sieben Millionen Euro in das Naherholungszentrum fließen.

Barleben - So hatte in den vergangenen Wochen eine Beschlussvorlage zu den Investitionsvorhaben am Jersleber See die politischen Gremien in Barleben durchlaufen, die nun im Gemeinderat zur finalen Entscheidung vorlag. Dabei geht es um Fragen rund um Fördermittel.