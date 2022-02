Sperrvermerke Barleber Haushalt steht noch auf wackligen Füßen

Mit einer Sitzung des Hauptausschusses beginnt die diesjährige politische Gremienarbeit in der Gemeinde Barleben. Thema der Zusammenkunft am Dienstag, 15. Februar, ab 18.30 Uhr im Gemeindesaal in der Mittellandhalle wird der aktuelle Haushalt sein. Es geht um vakante Ausgaben in Höhe von mehr als 450.000 Euro.