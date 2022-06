Barleber Schulen sind am Puls der Zeit

Die Schulen in Barleben sind mit modernster digitaler Infrastruktur ausgestattet. Dafür haben sie das Gütesiegel „Breitband Schulen“ erhalten.

Barleben - „Wir haben kurz vor den Ferien einen Stresstest durchgeführt und mit den Schülern rund 1400 Endgeräte zur gleichen Zeit in Betrieb genommen. Alles hat ganz hervorragend geklappt“, erzählt Michael Kleinen. In den Worten des Schulleiters des Ecole-Gymnasiums in Barleben schwingt ein bisschen Stolz mit.