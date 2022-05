Barleber Unternehmer bietet Coronatests für andere Firmen im Gewerbepark an

Barleben - In der Straße An der Sülze 12 im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben befindet sich der Sitz der Firma RB Direkt GmbH. So ist es in großen Lettern auf mehreren Schildern zu lesen. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude steht neben den vielen Autos auch ein weißer Bürocontainer. Ein Hinweis verrät: Hier ist ein Corona-Testzentrum.