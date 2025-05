Bühne, Konzerte, Internationaler Museumstag und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 18.5.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 18.5.2025.

Zickenzirkus im Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg

Am Sonntag, 18. Mai 2025, beginnt um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8A eine musikalische Komödie mit dem Titel Zickenzirkus. Im Mittelpunkt steht die Lebenskünstlerin Fe, die in einem alten Zirkuswagen auf einem Schrottplatz am Stadtrand lebt. An diesem Tag treffen dort drei sehr unterschiedliche Frauen aufeinander: die Buchhalterin Elke, die auf der Suche nach einem Ersatzteil für das Auto ihres Mannes ist, die Musicaldarstellerin Panagiota, die eigentlich ungestört für eine neue Rolle proben wollte, sowie Bloggerin und Karaoke-Fan Jennifer, die über eine Online-Plattform irrtümlich Fes Zirkuswagen gekauft hat.

Die zufällige Begegnung entwickelt sich schnell zu einer turbulenten Auseinandersetzung mit persönlichen Krisen, zwischenmenschlichen Erwartungen und Beziehungsfragen. Ein altes Geheimnis rund um den Zirkuswagen bringt zusätzliche Spannung in das Geschehen. Dabei geraten nicht nur die Frauen, sondern auch ihre Partner in den Mittelpunkt des Geschehens.

Das Stück wirft einen ironischen Blick auf moderne Rollenbilder, Beziehungsdynamiken und mögliche Alternativen zum klassischen Modell. Mit viel Humor, Musik und pointierten Dialogen entsteht ein unterhaltsames Spiel um Zusammenhalt, Selbstbestimmung und das Chaos des Alltags.

"Onkel Werner" auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Die Uraufführung von "Onkel Werner" - inspiriert von Anton Tschechows "Onkel Wanja" - wird derzeit im Magdeburger Schauspielhaus gezeigt. Das Stück von Jan Friedrich spielt in einer ostdeutschen Provinzpension, in der die Gäste ausbleiben und der Besitzer Werner mit Wut und Frustration über sein verpfuschtes Leben ringt. Zu allem Übel ist seine Ex-Schwägerin bei ihm eingezogen, eine gescheiterte Politikerin, die nun im familiären Umfeld tyrannisiert. Neben Werner kämpfen auch Michael, ein überlasteter Notfallsanitäter, und andere Figuren mit ihren Lebensenttäuschungen.

Jan Friedrich greift die Motive von Tschechows Onkel Wanja auf, verlegt sie in die Gegenwart und untersucht, was uns antreibt oder lähmt. Dabei beleuchtet er auch die Ursachen gesellschaftlicher Spaltungen und des wachsenden Rechtsrucks. Empfohlen ab 15 Jahren.

"Onkel Werner" letztmals am 18.5. um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Am 5.1. und zu den Februar-Terminen werden Nachgespräche angeboten.

"Kleinstadtnovelle" von Ronald M. Schernikau im Schauspielhaus Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 beginnt am 18. Mai um 19.30 Uhr das Theaterstück "Kleinstadtnovelle" von Ronald M. Schernikau. Es richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren.

Als Ronald M. Schernikau Kleinstadtnovelle schrieb, war er 19 Jahre alt. Der Text versteht sich als Reaktion auf ein gesellschaftliches Umfeld, das durch rigide Strukturen, moralischen Druck und Ausgrenzung geprägt ist. Schernikau formulierte darin eine Abrechnung mit Schulalltag, bürgerlicher Doppelmoral, Arbeitsideologie, Intoleranz gegenüber Homosexualität sowie mit politischen und wirtschaftlichen Systemen wie Kapitalismus und Neoliberalismus.

Kleinstadtnovelle wurde bei ihrem Erscheinen als literarische Sensation aufgenommen. Das Werk thematisiert die Lage von Jugendlichen in einer Gesellschaft, die auf Anpassung und Stillstand ausgerichtet ist. Die Sprache ist präzise, die Perspektive konsequent kritisch. In der Form wie im Inhalt wirkt das Werk auch 45 Jahre nach seiner Veröffentlichung überraschend aktuell.

Die Inszenierung im Schauspielhaus setzt sich mit dem zentralen Motiv der Freiheit auseinander, das Schernikaus Werk durchzieht. Die Premiere bietet Gelegenheit, diesen außergewöhnlichen Text erstmals in Magdeburg auf der Bühne zu erleben.

Orchesterführer für junge Leute im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Am Sonntag, 18. Mai 2025 sowie am Freitag, 23. Mai 2025 beginnt jeweils um 11 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg in der Universitätsplatz 9 eine Aufführung des Werks The Young Person’s Guide to the Orchestra von Benjamin Britten. Die Veranstaltung richtet sich an ein Publikum ab acht Jahren.

Das Stück zählt gemeinsam mit Peter und der Wolf von Sergej Prokofjew sowie Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns zu den bekanntesten Kompositionen, die jungen Zuhörenden das Orchester und seine Instrumente näherbringen. Grundlage der Komposition ist ein Thema des englischen Komponisten Henry Purcell aus dem 17. Jahrhundert. Britten entwickelte daraus einen Variationszyklus, der sämtliche Instrumente des Orchesters – von der Piccoloflöte bis zum Kontrabass – einbezieht.

Ein zentrales Element der Aufführung ist der begleitende Text, der während des Konzerts die Besonderheiten der einzelnen Instrumente erklärt. So entsteht eine musikalische Reise durch die Klangfarben des Orchesters, auf der das Thema aus Purcells Schauspielmusik zu Abdelazer mehrfach variiert wird. Die Kombination aus Musik und Erzählung schafft einen leicht zugänglichen Einstieg in die Welt der Orchestermusik.

Die Aufführung wird von der Magdeburgischen Philharmonie unter der Leitung von Paweł Popławski gestaltet. Die Rolle der Sprecherin übernimmt Undine Dreißig.

Neue Wege – Uraufführungen im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Am Sonntag, 18. Mai 2025 sowie am Samstag, 31. Mai 2025 beginnt jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg in der Universitätsplatz 9 ein Tanzabend mit dem Titel Neue Wege. Die Aufführung richtet sich an ein Publikum ab zwölf Jahren.

Im Mittelpunkt stehen neue Choreografien von Chiara Amato, Federico Zeno Bassanese, Gennaro Chianese, Chloe Jones, Marco Marangio und Stefano Sacco. Es handelt sich um Uraufführungen, die von Mitgliedern der Ballettcompagnie des Theaters Magdeburg entwickelt wurden. Die Tanzenden übernehmen dabei nicht nur die choreografische Gestaltung, sondern verarbeiten in ihren Arbeiten auch persönliche Erfahrungen aus dem Bühnenschaffen.

Ausgangspunkt für die neuen Stücke war das Projekt Grand Tour, das in der vergangenen Spielzeit im Kunstmuseum Magdeburg umgesetzt wurde. Dort setzten sich einige der beteiligten Künstlerinnen und Künstler choreografisch mit Raum und Kunst auseinander. Die aktuellen Arbeiten greifen diese Auseinandersetzung auf und führen sie weiter – nun in einem neuen Kontext und auf der großen Bühne.

Das Projekt steht auch für die gezielte Förderung choreografischer Talente durch Ballettdirektor Jörg Mannes. Mit dem Tanzabend entsteht ein Raum für künstlerische Eigenverantwortung und kreative Erkundung innerhalb des Ensembles. Neue Wege verbindet individuelle Perspektiven mit dem kollektiven Ausdruck des zeitgenössischen Tanzes.

Ein Sommerabend in New York – Musik am Nachmittag im Gesellschaftshaus Magdeburg

Am Sonntag, 18. Mai 2025, beginnt um 16.30 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 ein Konzert unter dem Titel „Ein Sommerabend in New York“. Zu hören sind Werke von Joachim Raff, Wolfgang Amadeus Mozart, Samuel Barber, Leonard Bernstein und weiteren Komponisten.

Mitwirkende sind die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter der Leitung von Jan Michael Horstmann, die Sopranistin Miriam Sabba sowie das Holzbläserensemble Serenata. Ebenfalls beteiligt ist Jerzy Bojanowski an der Klarinette. Das junge Ensemble Serenata, das im Jahr 2024 beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert ausgezeichnet wurde, wird mit seinem Wettbewerbsbeitrag „Sinfonietta für Bläser“ op. 188 von Hans Joachim Raff zu hören sein.

Das Gesellschaftshaus hat im Rahmen seiner Konzertreihen einen Sonderpreis vergeben, der Serenata sowie zwei weiteren Ensembles einen honorierten Auftritt ermöglicht. Der Konzertnachmittag wird ergänzt durch weitere Werke, darunter die „Sinfonie Nr. 5 B-Dur KV 22“ von Wolfgang Amadeus Mozart, das „Konzert für Klarinette und Orchester“ von Aaron Copland, „Knoxville, Summer of 1915“ von Samuel Barber und „Fancy Free“ von Leonard Bernstein.

Anlass für die Veranstaltung ist das 200-jährige Jubiläum des Klosterbergegartens, der nach Plänen von Peter Joseph Lenné als Bürgerpark zwischen dem Gesellschaftshaus und der Elbe angelegt wurde. Aus diesem Anlass wird ein Teil des Konzerts „open air“ auf der Terrasse am Park musiziert.

Orgelpunkt mit Matthias Pfund und Grit Wagner im Magdeburger Dom

Am Sonntag, 18. Mai 2025 beginnt um 16 Uhr im Dom zu Magdeburg eine musikalische Stunde im Rahmen der Konzertreihe Orgelpunkt. An der Schuke Orgel musiziert Landeskirchenmusikdirektor Matthias Pfund aus Dessau, begleitet von der Sopranistin Grit Wagner, ebenfalls aus Dessau.

Das Programm steht unter dem Titel Meine Seele erhebt den Herren und vereint Werke verschiedener Epochen und Stilrichtungen. Aufgeführt werden unter anderem Kompositionen von Samuel Scheidt, Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Claudio Monteverdi, Johannes Weyrauch, Marcel Dupré und Max Reger. Dabei erklingen sowohl Orgelwerke als auch Gesangsstücke, die thematisch um das Magnificat kreisen.

Die Schuke Orgel bietet mit ihrer klanglichen Vielfalt den passenden Rahmen für das Zusammenspiel von Orgel und Sopran. Die Patenschaft für das Konzert übernimmt die FS Fritze Steuerberatungs-Gesellschaft m.b.H.

Matthias Pfund studierte Kirchenmusik in Dresden und Halle. Nach beruflichen Stationen in Zwickau und Bautzen ist er seit 2013 Landeskirchenmusikdirektor der Evangelischen Kirche Anhalts. Er betreut unter anderem die Kirchenmusik an der Petrus- und der Johanniskirche in Dessau und leitet mehrere Chöre.

Grit Wagner absolvierte ihr Konzertexamen an der Dresdner Musikhochschule und wurde unter anderem durch Kurse bei Elisabeth Schwarzkopf und Hans Hotter geprägt. Nach Engagements in Bautzen und Freiberg arbeitet sie als freischaffende Sängerin und Gesangspädagogin in Magdeburg. Sie betreibt eine eigene Gesangsschule und ist auch als Musiktherapeutin tätig.

Jubiläumsfest im Technikmuseum Magdeburg

Am 17. und 18. Mai 2025 feiert das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 sein 30-jähriges Bestehen. An beiden Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen, Musik, Mitmachaktionen und vielen Erlebnissen rund um die Geschichte der Industrie- und Technikentwicklung.

Der zweite Festtag, der 18. Mai 2025, steht ganz im Zeichen des Internationalen Museumstags. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher historische Maschinen hautnah erleben, Familienführungen und Mitmachaktionen teilnehmen und in der historischen Druckwerkstatt lernen und ausprobieren. Der Hallenkran wird auch an diesem Tag in Bewegung gesetzt und stellt ein weiteres Highlight dar.

Zusätzlich gibt es den Vortrag „Früher war mehr Buckauer Lametta – Transformation in Magdeburg: Gestern, heute und morgen – mal etwas anders“, der interessante Einblicke in die Entwicklung der Stadt Magdeburg gibt.

Internationaler Museumstag

Zum Internationalen Museumstag haben weitere Museen ein Programm vorbereitet.

Dommuseum „Ottonianum“: Um 10 Uhr und um 14 Uhr können Familien durch Kasimirs Lügengeschichten mehr über das Museum am Domplatz 15 erfahren. Der Förderverein „Magdeburger Dommuseum“ bietet um 11 Uhr und um 15 Uhr Führungen zu Editha bzw. zu Erzbischof Wiechmann an. Um 13 Uhr wird es eine englischsprachige Kurzführung durch das Dommuseum geben. Als dauerhafte Attraktion wird die Magdeburger Händlersippe „Anno 962“ ihre Zelte vor dem Museum aufschlagen und frühmittelalterliche Handelswaren, Ausrüstungen und Musik präsentieren. An dem Tag wird es außerdem eine Buttonstation, eine Fotostation sowie Popcorn und Zuckerwatte geben.

Das Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 lädt von 10 bis 18 Uhr Interessierte ein, das Museum und die Sonderausstellungen zu entdecken. Der ambivalente Baustoff Beton hat Kunstschaffende schon lange bewegt und herausgefordert. „Opération Béton“ zeigt, dass das kreative Werden ebenso wie das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe im Beton vereint sind. Zu sehen sind Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko, die sich mittels Architektur, Fotografie, Videoarbeit und Skulptur dem Material widmen.

In der Klosterkirche präsentiert der armenisch-litauische Künstler und Komponist Andrius Arutiunian eine neue Version seiner groß angelegten Installation „Under the Cold Sun“. Das Werk, das mit der Architektur der historischen Klosterkirche spielt, stützt sich auf zwei wesentliche Elemente – Licht und Klang –, um seinen hypnotischen Zustand zu erzeugen.

Führungen zur Architektur des Kunstmuseums finden am Museumstag um 11 Uhr und 16 Uhr statt.

Das Museum für Naturkunde an der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 startet den Aktionstag um 10 Uhr mit einer öffentlichen Begrüßung, anschließend gibt es bis 18 Uhr zahlreiche Programmpunkte und Mitmach-Stationen.

So werden um 11, 13 und 15 Uhr Führungen durch das „Natureum“ angeboten, in dem die heimische Flora und Fauna in Freilandbiotopen beobachtet werden kann. Auch eine Druckwerkstatt und eine Mikroskop-Station widmen sich den Tieren des „Natureums“. Außerdem gibt es regelmäßig Kurzführung zur Fortpflanzung der Haie und dem Fossil des Jahres sowie Einblicke in das Magazin des Museums.

Im Kulturhistorischen Museum am gleichen Ort werden Kurzführungen zur Reformation, zum Magdeburger Reiter und durch die aktuelle Sonderausstellung „Stadt im Blick: Magdeburg – Bilder aus sechs Jahrhunderten“ angeboten. Wer sich dafür interessiert, wie Objekte in ein Museum gelangen, kann anhand eines eigenen Sammlungsstücks den Prozess des musealen Inventarisierens nachverfolgen. Um 11 Uhr findet dieser Programmpunkt für Kinder ab zehn Jahren und um 15 Uhr für Erwachsene statt. Für Einblick in die professionelle Restaurierung von Gemälden werden um 13 Uhr und um 15 Uhr Kurzführungen angeboten.

Ein besonderes Highlight wird die Aufführung des Stücks „Die Trauernde Magdeburg“ durch die Schauspielerin Ines Lacroix um 12 Uhr und um 14 Uhr im Kaiser-Otto-Saal. Als Kreativangebote gibt es den ganzen Tag über eine Spielstation vom Dialog der Generationen und eine Ausmalstation zu bunten Stadtansichten. Außerdem werden zahlreiche Vereine und Gruppen mit eigenen Ständen vertreten sein und vielfältige Informationen zu ihrer Arbeit präsentieren.

Friseurmuseum: Geöffnet hat auch das Friseurmuseum an der Walbecker Straße 1. Die Organisatoren setzen sich ehrenamtlich für Tradition, Kunst und Kultur ein.Sie bewahren die Historie der Bader, Barbiere, Perückenmacher, Maskenbildner, Kosmetiker und Friseure. Sie möchten diese alten Arbeitsgeräte und deren Techniken bewahren.

115 Jahre Reformationskirche Rothensee - Konzert und Lesung mit Sarah Brendel

Am Sonntag, 18. Mai 2025, wird um 16 Uhr in der Reformationskirche Magdeburg-Rothensee das Jubiläum 115 Jahre Reformationskirche gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass findet ein Konzert und eine Lesung mit der Musikerin und Autorin Sarah Brendel statt. Unter dem Titel "Das kleinste ist nicht zu klein" wird die Veranstaltung Musik und Literatur miteinander verbinden.

Der Einlass beginnt um 15.30 Uhr. Die Reformationskirche befindet sich in der Turmstraße 13.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Danny Priebe vor dem Cafe Flair in Magdeburg

Am Sonntag, 18. Mai 2025 beginnt um 14 Uhr vor dem Cafe Flair am Breiten Weg ein musikalischer Nachmittag mit Danny Priebe. Die Veranstaltung endet um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, daher lädt die Einrichtung zur Teilnahme ein.

Danny Priebe ist sowohl als Solokünstler als auch mit den Formationen Mylestone, Second Glance und seiner eigenen Band Danny Priebe einem breiteren Publikum bekannt. Seine Konzerte zeichnen sich durch eine markante Stimme und starke Bühnenpräsenz aus. In seinen Auftritten verbindet er Elemente des Singer-Songwriter-Genres mit einer individuellen musikalischen Handschrift.

Neben eigenen Projekten war Danny Priebe auch als Begleitmusiker für Künstlerinnen und Künstler wie Anna Loos, Jan-Josef Liefers oder Sunny Thet tätig. Diese Zusammenarbeit belegt seine musikalische Vielseitigkeit und Professionalität.

Ein besonderes Element dieser Veranstaltung ist ein gemeinsamer Auftritt mit seinem Sohn, der einen persönlichen Akzent im Programm setzt.

6. Siedlungsflohmarkt und Feuerwehrfest in Beyendorf-Sohlen

Am 18.05.2025 findet von 9 bis 13 Uhr der 6. Siedlungsflohmarkt in Magdeburg OT Beyendorf-Sohlen statt. Es sind dieses Mal knapp 60 Händler angemeldet.

Außerdem findet wieder zeitgleich der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr statt. Es wird viele Aktionen rundum das Thema freiwillige Feuerwehrarbeit geben.

Eine Hüpfburg steht für die Jüngsten bereit und auch der Kindergarten ist mit dabei und bietet Kinderschminken an. Für Verpflegung ist gesorgt.

Plattenbörse im Moitzhof Magdeburg

Am Sonntag, 18. Mai 2025 beginnt um 11 Uhr im Moitzhof in der Moitzplatz 1 eine Plattenbörse, die Musikliebhabenden ein breites Angebot bietet. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr.

Auf über 60 laufenden Metern stehen rund 10.000 Schallplatten und CDs zum Verkauf oder Tausch bereit. Darüber hinaus werden technische Geräte sowie Merchandise wie T-Shirts, Stoffbeutel und Zubehör rund um die Schallplatte angeboten.

Fahrrad-Architektour: Das Bunte Magdeburg – 106 Jahre Bauhaus 2025

Im Jahr 2025 jährt sich das Bauhaus-Gründungsjahr zum 106. Mal. Zu diesem Anlass können Interessierte eine Fahrradtour durch Magdeburg unternehmen und dabei die moderne Architektur der Stadt entdecken. Magdeburg blickt auf eine bewegte Entwicklung zurück und war in den 1920er Jahren als „Stadt des neuen Bauwillens“ bekannt. Der moderne Siedlungsbau in Magdeburg kann mit dem in Städten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt/Main verglichen werden.

Die Fahrradtour führt zu verschiedenen markanten Orten der modernen Architektur, die einen wichtigen Teil der Stadtgeschichte darstellen. Die Tour beginnt am Kunstmuseum und der Stadthalle am MDR-Landesfunkhaus und führt weiter zur Hyparschale und den Rayonhäusern. Über das Uniklinikum geht es weiter in die Gartenstadt-Kolonie Reform und die Otto-Richter-Straße, die für ihre expressive Farbgestaltung bekannt ist. Der abschließende Punkt der Tour ist die Hermann-Beims-Siedlung. Neben den äußeren Perspektiven der Gebäude erhalten die Teilnehmer auch Einblicke in die Innenarchitektur.

Die Touren sind für verschiedene Termine verfügbar. Der erste Termin ist am 17. Mai 2025 von 14 bis 16 Uhr und der zweite am 18. Mai von 10 bis 12 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Der Treffpunkt für beide Termine ist der „Domplatz Magdeburg, Am steinernen Schachspiel“, schräg gegenüber dem Eingang des Hotels „Motel One“. Es wird um Anmeldung gebeten.

Fahrräder werden nicht zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen und Anmeldungen können Interessierte „Carmen Niebergall“ unter der Telefonnummer 0391/73347784 oder per E-Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de erreichen.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark Magdeburg zeigt in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Geöffnet ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

