Barleber wollen von Gästen aus Magdeburg profitieren

Barleben - Nicht eben einfach hat es Barleben, wenn es darum geht, Besucher und Urlauber in die Gemeinde zu locken. Schließlich befindet sich in direkter Nachbarschaft die Landeshauptstadt Magdeburg mit zahlreichen Attraktionen und Ausflugsangeboten. Auch der weitere Großraum bietet einiges an Konkurrenz. Seien es der Harz oder die Städte Braunschweig und Wolfsburg. Sie alle ziehen Touristen an.