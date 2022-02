Bäume am Groß Ammensleber Schäfertor müssen neuer Zufahrt weichen

In Groß Ammensleben sind Bäume gefällt worden. Warum?

Arbeiter fällen Bäume für Zufahrt zur künftigen Kita auf der Domäne in Groß Ammensleben.

Groß Ammensleben - In der Straße Freiheit in Groß Ammensleben ging es vor wenigen Tagen drei großen Bäumen an den Kragen. Mitarbeiter eines Spezialunternehmens aus Barleben haben drei große Erlen gefällt.