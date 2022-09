Beschämende Machtspiele im Wolmirstedter Stadtrat

Wolmirstedt - Das war keine Glanzleistung. Solche Sätze seufzten die Stadträte nach der Stadtratssitzung zuhauf. Dass es diese Einsicht gibt, ist die gute Nachricht. Alles andere war heftiges Gezerre um Posten. Am Ende gab es Tränen, Vorwürfe und die Gewissheit, das Kommunalrecht hat an diesem Abend nicht mit im Ratssaal gesessen. Bürgeranliegen spielten keine Rolle. Was war in den Stadtrat gefahren?