Bevor sie stirbt: Riesige Pflanze blüht einmalig in der Börde

Wolmirstedt. - In Wolmirstedt gibt es aktuell ein einmaliges Naturschauspiel zu bewundern. Auf dem Hof einer Wäscherei steht eine der wenigen Agaven in Sachsen-Anhalt. Etwa 100 Jahre ist die Pflanze alt, bevor sie nun einmalig blüht, um danach zu verwelken. „Das ist wirklich ein irres Ereignis und unfassbar selten“, erklärt Fernsehgartenexperte Marcus Bursian. Warum aber sind Agaven so wenig verbreitet und wie kam die Pflanze einst nach Wolmirstedt?