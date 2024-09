Samswegen - Landwirte, Schmiedemeister und Bauunternehmer haben am 27. April 1894 die Pflichtfeuerwehr in Samswegen aus der Taufe gehoben. 130 Jahre später rücken die Samswegen und Meseberger Kameraden gemeinsam aus. Die offizielle Fusion steht kurz bevor. Nun ist Geburtstag gefeiert worden. Die mehrtägige Party am vergangenen Wochenende zog hunderte Gäste und Schaulustige an. Höhepunkt war das Fest auf dem Samsweger Sportplatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.