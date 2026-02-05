Die dritte Staffel der Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ ist abgedreht. Doch Fans müssen sich noch etwas gedulden. Warum Bill und Tom Kaulitz den Start verschieben und die neuen Folgen hochemotional werden.

"Kaulitz & Kaulitz": Darum verzögert sich die neue Staffel des Netflix-Hits

In diesem Jahr erwartet Fans von Bill (links) und Tom Kaulitz bereits die dritte Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz".

Los Angeles/Loitsche/DUR. - Kaum eine Netflix-Doku ist in Deutschland so beliebt wie "Kaulitz & Kaulitz". In diesem Jahr geht die Serie, die Einblicke in das Leben der "Tokio Hotel"-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz gibt, bereits in die dritte Staffel. Doch wie nun bekannt wurde, verzögert sich deren Ausstrahlung.

Dreharbeiten für Staffel Drei von "Kaulitz & Kaulitz" bereits abgeschlossen

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verkündeten die Kaulitz-Brüder jüngst, dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel des Netflix-Hits abgeschlossen sind. Die Aufnahmen befinden sich nun in der Postproduktion und werden für die finale Fassung geschnitten.

Gleichzeitig erklärte Bill Kaulitz jedoch, dass sich der Ausstrahlungstermin der neuen Staffel verschiebt. "Wir kommen ein bisschen später, wir kommen im August", sagte der "Tokio Hotel"-Frontmann. In der Vergangenheit erschienen neue Folgen der Doku stets im Juni.

Dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" wird wegen der Fußball-WM verschoben

Der Grund für die Verschiebung ist recht simpel: Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.

"Da wollen eh alle Leute Fußball gucken, da haben wir gesagt: ,Warten wir noch ein bisschen‘", erklärte der 36-Jährige die Entscheidung. Sein Fazit: "Fußball geht vor!"

"Es werden Tränen fließen!": Darum geht es in der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz"

Worum es inhaltlich genau in der neuen Staffel geht, die das Leben der Kaulitz-Brüder zwischen Hollywood und Deutschland begleitet, ist bislang nicht bekannt.

Fest steht jedoch: Zwischen den Zwillingen soll es zu einem heftigen Streit gekommen sein. "Es werden Tränen fließen! Ich glaube, das hat man noch nie gesehen!", kündigte Bill Kaulitz an.

Auch Loitsche, das Heimatdorf der Kaulitz-Zwillinge im Landkreis Börde, wird in der neuen Staffel eine Rolle spielen. Die beiden Brüder waren dort im vergangenen Jahr zu einem Klassentreffen – begleitet von einem Netflix-Drehteam.

Im Podcast erzählten die Brüder seinerzeit bereits von ihrem Besuch in dem 600-Seelen-Dorf. Dabei wurden sie von ehemaligen Klassenkameraden und den Einwohnern herzlich empfangen. Unter anderem traf Bill sogar seine frühere Jugendliebe wieder. All das dürften Fans bei der Ausstrahlung der dritten Staffel im August zu sehen bekommen.