Im Magdeburger Schauspielhaus wird mit dem Theaterstück „Schrei so laut du kannst“ die Geschichte einer jungen Band aus Sachsen-Anhalt erzählt. Die Inspiration dafür ist die Vita der erfolgreichen Band Tokio Hotel. Eine Rezension.

So viel Tokio Hotel steckt in dem Theaterstück in Magdeburg

Das Stücke „Schrei so laut du kannst“ handelt von der Band „Sorry, Nein“. Diese besteht aus Zachi (Victor Bashmakov, v.l.), Timmi (Lorenz Krieger), Georgina (Marie-Joelle Blazejewski) und Änn (Laura Fouquet).

Magdeburg. - Er ist groß, hat schwarze lange Haare, ist auffällig gekleidet. Auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses steht aber nicht etwa der junge Bill Kaulitz, sondern Timmi, gespielt von Lorenz Krieger. Das Theaterstück „Schrei so laut du kannst“ ist eine Hommage an die Geschichte der Band Tokio Hotel. Das Stück zeigt genug Parallelen auf, um die Inspiration zu erkennen, aber auch genug Unterschiede, um doch eine eigene Geschichte zu erzählen.