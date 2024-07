Ein großer Teil der Wolmirstedter saß am Dienstag im Dunkeln. Das war das Problem. Zwei größere Stromausfälle gab es bereits im April.

500 Haushalte und Firmen waren in Wolmirstedt von einem Stromausfall betroffen

Blackout in der Börde

Auch die Essotankstelle in Wolmirstedt war vom großen Stromausfall betroffen.

Wolmirstedt. - Am Dienstag, 23. Juli, in den frühen Morgenstunden ging in Wolmirstedt das Licht plötzlich aus. Circa 500 Haushalte waren ab etwa 6.30 Uhr von einem Stromausfall betroffen, teilen die Stadtwerke auf Nachfrage mit. Aber auch die lokale Wirtschaft stellte der Ausfall vor Probleme.