Bleiben Busfahrten für Kitakinder aus Dolle und Cröchern kostenlos?

Ungewöhnlich gut besucht war die Ratssitzung der Gemeinde Burgstall in Dolle. Auf der Tagesordnung stand die bisher kostenlose Beförderung der Kinder aus Dolle in die Kita „Abenteuerland“.

Dolle - Noch vor zwölf Jahren gab es sowohl in der Dolle als auch in Cröchern eine Kindertagesstätte. Doch der Betrieb beider Einrichtungen war mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Daher wurde damals entschieden, die Kita in der Ortschaft Dolle zu schließen. „Zu diesem Zeitpunkt wurden hier nur drei Kinder betreut“, so Gemeinderatsmitglied Birgit Zillmann gegenüber der Volksstimme.