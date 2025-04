Am frühen Mittwochmorgen, 9. April, wurde die Feuerwehr nach Mose gerufen. Gemeldet war ein Feuer im Autohaus Wesemann.

Mose: Feuer in der Werkstatt des Autohauses Wesemann

Es brennt wieder in Wolmirstedt

Feuer in der Werkstatt des Autohauses Wesemann.

Wolmirstedt. - Die Qualmwolke steigt über dem Autohaus Wesemann auf und ist weithin zu sehen. In der Nähe riecht es nach verbranntem Gummi. Zehn Feuerwehrfahrzeuge aus Wolmirstedt, Mose, Farsleben und Colbitz rücken an. Aus einem Seitenfenster der Autowerkstatt dringt dicker Rauch. Die als Kfz-Werkstatt genutzte Halle stand in Vollbrand.