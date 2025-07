Die polnische Pepco Group schickt ihre deutsche Tochterfirma in die Insolvenz. Unter den 64 betroffenen Standorten befindet sich auch der Laden in Magdeburg. Wie es mit dem Discounter nun weitergeht.

So geht es mit Pepco im City Carré in Magdeburg weiter

Am 22. Juli beantragte die deutsche Tochterfirma von Pepco Insolvenz. Auch die Magdeburger Filiale im City Carré ist betroffen.

Magdeburg. - Der polnische Discounter Pepco wollte in Deutschland 2.000 Filialen eröffnen. Gut zwei Jahre später kündigt die Pepco Group nun die Insolvenz ihrer deutschen Tochterfirma an. Unklar ist, was nun mit der Filiale im Magdeburger City Carré geschieht.