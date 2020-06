In Zielitz brach in einer Werkstatt ein Feuer aus. Foto: Polizei

Über einer Werkstatt in Zielitz stiegen schwarze Rauchwolken auf. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle

Zielitz (vs) l Beim Aufhängen der Wäsche hörte die Bewohnerin eines Hauses in Zielitz plötzlich ein lautes Knacken, dann stiegt Rauch aus einer Werkstatt auf. Schnell alarmierte sie die Feuerwehr, die den Brand am Montagnachmittag (22. Juni) zügig unter Kontrolle hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 58-jährige Ehemann eine Batterie in der Werkstatt aufgeladen und soll sie dann aber gegen 15 Uhr vom Netz getrennt haben. Dann war er mit dem Rad in den Ort gefahren, teilten die Beamten mit. Ein Kriminaltechniker überprüfte am Dienstag den Brandort. Die Ermittlungen dauern noch an. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.