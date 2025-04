Viel wurde geforscht über den gestrandeten Zug von Farsleben. Noch immer gibt es Überlebende derer, die am 13. April 1945 auf dem Weg ins Konzentrationslager Theresienstadt mit Hilfe der Amerikaner den Weg in die Freiheit fanden.

Farsleben/Wolmirstedt. - 80 Jahre ist es her, dass am 13. April 1945 in Farsleben ein Zug mit 2.500 Juden stehen blieb. Sie sollten ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht werden, doch die Amerikaner kamen, der Zug wurde befreit. Noch immer gibt es Überlebende, Menschen, die Kinder waren, als sie in diesem Zug saßen.