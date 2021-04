Bundesstraße 189 bei Wolmirstedt wird zum Nadelöhr

Wolmirstedt.

In den letzten Wochen bahnte es sich bereits an: Auf der Bundesstraße 189 ist etwas Großes im Gange. Nachdem zuerst Warnbaken bereitgestellt wurden, tauchte plötzliche auch gelbe Fahrbahnmarkierung auf der Nordfahrbahn zwischen Barleben und Wolmirstedt auf. Nun steht fest, dass die wichtige Verkehrsachse über Monate zum Nadelöhr wird. Das Land Sachsen-Anhalt will hier mehrere Millionen Euro in die Straße und den Tunnel unter dem Mittellandkanal investieren.

„Bereits am Montag werden wir mit den Bauarbeiten beginnen“, bestätigt Pressesprecher Peter Mennicke vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt. Gemeint sei damit der 26. April 2021. In den letzten Wochen habe man bereits wichtige Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Darunter zählt unter anderem die Fahrbahnmarkierung für die geänderte Verkehrsführung. „Bis voraussichtlich Ende August, unser Plan sieht den 27. August 2021 vor, wird es zu Einschränkungen auf der Bundesstraße auf einer Länge von mehr als sechs Kilometern kommen“, so Mennicke. Rund 4,5 Millionen Euro wolle man hier investieren.

Bundesstraße und Tunnel werden saniert

Zum einen wolle man die Fahrbahn der B189 komplett instand setzen. „Zwischen dem Mittellandkanal und der Kreisstraße 1172 bei Mose sollen 18 Zentimeter Fahrbahnbelag komplett abgefräst und dementsprechend auch wieder aufgebracht werden“, erklärt Mennicke weiter. Gleichzeitig sollen ebenso die Parallelfahrbahnen saniert werden. „Gemeint sind damit die Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren sowie die Rampen der Anschlussstellen.“ Außerdem würden noch kleinere Erweiterungs- und Umbauarbeiten an den Entwässerungsanlagen durchgeführt. „Hinzu kommt natürlich noch die Wiederherstellung der Fahrbahnmarkierung. Damit wären die Arbeiten an den Fahrbahnen dann auch abgeschlossen.“ Mehr als drei Millionen Euro werden alleine für die Arbeiten direkt an der Straße notwendig.

Mittellandkanal-Tunnel wird videoüberwacht

Weitere 1,2 Millionen Euro will das Land am Tunnel des Mittellandkanals investieren. „Nach 16 Jahren Betriebszeit sind hier die Bau- und Modernisierungsmaßnahmen dringend notwendig“, so der Ministeriumssprecher. So sei unter anderem geplant die bestehende Tunnelbeleuchtung, beziehungsweise deren Steuerung komplett zu erneuern. Auch in Sachen Havarieabwehr wird kräftig investiert. „Es sollen unter anderem Meldeanlagen für Brände, Einbrüche und Gefahren inklusive der Sensorik ertüchtigt werden.“ Zudem sei die Einrichtung von Videokameras zur Überwachung des Verkehrsgeschehens geplant. Weiterhin wolle man alle Kabelschachtabdeckungen erneuern sowie eine Tunnelreinigung durchführen. „Natürlich wird auch hier die Fahrbahndecke erneuert. Wir rechnen mit der Fertigstellung am 13. August 2021.“ Mit der Sanierung der vierspurigen Ortsumfahrung kommen natürlich auch Beeinträchtigungen auf die Nutzer der B189 sowie die Anwohner der anliegenden Ortschaften zu.

Anwohner müssen mit mehr Verkehr rechnen

„Wir wollen versuchen, diese so gering wie möglich zu halten.“ Deshalb habe man das Großprojekt auch in fünf Bauabschnitte unterteilt. „Im ersten bis vierten Bauabschnitt wird jeweils unter Vollsperrung der jeweiligen Richtungsfahrbahn gearbeitet“, erklärt Mennicke das Vorgehen. So werde bei den Bauabschnitten 1 und 2 der Verkehr immer auf die Gegenfahrbahn umgeleitet, so dass jeweils nur ein Fahrstreifen in jede Richtung zur Verfügung steht. Für die folgenden Abschnitte seien dann weitere Sperrungen nötig, so das der Verkehr von der Bundesstraße 189 über die Landesstraße 44 und die Kreisstraße 1172 geleitet wird. Vor allem in Wolmirstedt und Elbeu muss dann mit mehr Verkehr gerechnet werden. „Wann diese Umleitungen in Kraft treten können wir noch nicht sagen, das hängt vom jeweiligen Baufortschritt auf der B189 ab.“