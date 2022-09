Bundeswehr feiert Wiedereröffnung des Wanderweg in der Colbitz-Letzlinger Heide

Colbitz/ Neuenhofe - Als eine Traditionsveranstaltung kann sich das Fest am Tag der Deutschen Einheit mit Recht bezeichnen. An diesem Tag lädt jedes Jahr die Bundeswehr auf ihr Gelände, um mit den Interessierten die Wiedervereinigung zu feiern. In diesem Jahr steht am Montag, 3. Oktober, die Feier auf dem Bundeswehrgelände im Zeichen eines Jubiläums: Vor 25 Jahren ist der Jägerstieg, ein Wanderweg entlang des Bundeswehrgeländes, wiedereröffnet worden.