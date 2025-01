Im Kindergarten „Waldhäuschen“ in Burgstall wurde jetzt eine private Spende überreicht. Das Geld ermöglicht den Besuch des mobilen Theaters Stendal mit dem Stück „Sei ein Frosch“ in der Kita.

Burgstall - Nicht immer ist es leicht, Aktionen für Kinder zu finanzieren. Deshalb war die Freude umso größer, als jetzt in der Kita „Waldhäuschen“ eine Spende überreicht werden konnte. Wie dadurch ein Theaterbesuch möglich wird.

Das Geld stammt aus einer Aktion in der Vorweihnachtszeit. Der Lichtermarkt in der Sandkuhle in Burgstall war mehrere Jahre im Advent Treffpunkt von Einwohnern und Gästen. Im vergangenen Jahr wollten die Veranstalter etwas Neues probieren. Das ganze Dorf war am 3. Advent festlich geschmückt, um die Besucher auf den „offenen Höfen“ zu begrüßen. Auf insgesamt sechs Höfen hatten die Einwohner einen kleinen Imbiss, Getränke und andere Überraschungen vorbereitet.

Die Kinder bedankten sich für die Spende. Foto: Birgit Zillmann

Auch die Familien Walter und Träbert luden gemeinsam auf ihr Grundstück ein und hatte hier eine besondere Idee. 75 Schmorwürste, Plätzchen, rund 40 Liter Glühwein und diverse andere Getränke boten sie den Besuchern kostenlos an und baten darum, als Dankeschön dafür einen kleinen Betrag für den Kindergarten in Burgstall zu spenden.

Und die aufgestellte Spendenbox wurde gut gefüllt. „Wir waren total überrascht, als wir diese öffneten“, ist Christel Walter begeistert. 790 Euro hatten die Gäste als Spende in die kleine Box gesteckt. „Der Betrag reicht für mehr als ein Eis zum Kindertag“, freut sich auch ihr Mann Norbert Walter. „Wir helfen immer gerne und was gibt es Schöneres, als Kinder zu unterstützen.“ Das Geld wurde inzwischen auf das Konto der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, zweckgebunden für den Kindergarten in Burgstall, überwiesen.

Symbolisch erfolgte nun die offizielle Scheckübergabe im Kindergarten, um mit der Leiterin und den Erzieherinnen ins Gespräch zu kommen. Kita-Leiterin Uta Friedrich ist begeistert. „Wir versuchen viel für unsere Kinder zu gestalten, aber vieles sprengt einfach den Rahmen des vorhandenen Budgets.“ In jedem Jahr feiern alle Kindergärten der Gemeinde gemeinsam Kindertag, 2025 kommen alle nach Burgstall. „Vielleicht gibt es dann ein extra Eis für alle Kinder“, meint Uta Friedrich.

„Sei ein Frosch“ kommt in die Kita

Zunächst soll das Spendengeld aber für eine Theateraufführung genutzt werden. Das mobile Theater Stendal bietet Vorstellungen vor Ort in den einzelnen Kindereinrichtungen an. Am 21. Januar können sich die Kleinen im „Waldhäuschen“ über das Stück „Sei ein Frosch freuen“. „So eine Aufführung kostet uns 200 bis 300 Euro“, erklärt Uta Friedrich. „Aber ein Bus für alle Kinder zu mieten wird noch teurer“. Da hilft die großzügige Spende der Familien Walter und Träbert. Auch die Kinder sagten „Danke“ und sangen ihr „Waldhäuschenlied“ vor.