Anne-Kathrin Haus, Leiterin der Corvinus-Apotheke Colbitz, sieht die flächendeckende Versorgung der Patienten in Gefahr und wendet sich an die Landespolitik.

(v.l.n.r.) Tim Teßmann, Tobias Krull und Marc-Florian Witsch in der Corvinus-Apotheke Colbitz im Gespräch. Es geht um die wirtschaftlich immer schwieriger werdende Situation der Apotheken in den ländlichen Regionen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Colbitz - „Wir stehen am Kipppunkt. Wenn nicht sehr zügig etwas passiert, dann wird bald das flächendeckende Netz der Apotheken in sich zusammenbrechen. Schon heute stehen bundesweit etwa ein Drittel der Apotheken nicht mehr auf wirtschaftlich soliden Füßen.“ Diese Aussage traf Marc-Florian Witsch beim Besuch von den CDU-Landtagspolitikern Tobias Krull und Tim Teßmann in der Apotheke seiner Kollegin Anne-Kathrin Haus in Colbitz. Gekommen waren die beiden Landespolitiker auf Einladung der jungen Inhaberin, die auf die schlechte Lage der Apotheken direkt vor Ort aufmerksam machen wollte. Das hat sie erreicht.