In Wolmirstedt quellen die Textilien in den Containern immer öfter über. Aus mehreren Gründen ist die Stadt dagegen aber meist machtlos. Lösungsideen liefert das DRK.

„Das ist eine Sauerei“: Container vermüllen - doch es gibt keine Konsequenzen

Die Altkleidercontainer in Wolmirstedt vermüllen immer mehr. Bei manchen fühlt sich niemand mehr zuständig.

Wolmirstedt. - Wenn die Altkleiderberge sich vor den Containern türmen, sorgt das bei den Anwohnern für Frust. Wenn sich dann zusätzlich niemand dafür zuständig fühlt, wird ein Vorplatz schnell zur Müllhalde. So derzeit auch in Wolmirstedt. Das Problem ist nicht neu, dürfte aber aus zwei Gründen erstmal weiterbestehen.