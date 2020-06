Schulzeit:Wie werden Abiturienten verabschiedet, wie Abc-Schützen begrüßt? In den Wolmirstedter Schulen rauchen die Köpfe.

Wolmirstedt l In der nächsten Woche werden die Klassenzimmer wieder voll, alle Schülerinnen und Schüler kehren in die Schulen zurück. Die waren aufgrund der Corona-Pandemie am 13. März geschlossen worden, am 23. April wieder geöffnet, allerdings nicht für alle gleichzeitig. Die Kinder lernten in einer Art Schichtsystem, nicht jedes Kind kam jeden Tag in die Schule.

Von einem normalen Schulbetrieb kann jedoch auch ab Montag keine Rede sein. Die Kinder können zwar wieder gemeinsam im Klassenraum lernen, die einzelnen Klassen sollen jedoch auf dem Schulhof Abstand zueinander wahren.

„Wir werden mit drei verschiedenen Stundenrhythmen arbeiten“, erklärt Ines Vogler, Leiterin der Diesterweg-Grundschule, „damit garantieren wir unterschiedliche Pausenzeiten.“ Das bedeutet auch unterschiedliche Anfangs- und Endzeiten der Schulstunden und macht es Lehrern schwer, zwischen den Klassenstufen zu wechseln. Ines Vogler hat das pragmatisch geregelt: „Der Unterricht wird im wesentlichen von den Klassenlehrern gestaltet.“ So bleiben Lehrer und Klasse den ganzen Tag über zusammen.

Ferien sind in Sicht

Die Sommerferien sind schon in Sicht, doch gut fünf Wochen werden die Kinder noch lernen. Die Ferien beginnen am 16. Juli und dauern bis zum 26. August und mit dem Ferienende steigt sicher bei den künftigen ABC-Schützen die Spannung. Sie sollen am Sonnabend, 29. August, ihren großen Tag erleben.

Doch wie wird dieser Tag gestaltet? Können ganze Familien erleben, wie ihre Kinder das erste Mal mit dem Schulranzen in die Schule gehen, von der Klassenlehrerin begrüßt werden, aufgeregt den Klassenraum betreten, anschließend die große Schultüte in Empfang nehmen? Kein leichtes Unterfangen in diesem Jahr, doch die Schulleiterinnen und ihre Teams setzen alles daran, dass der Einschulungstag ein schöner Tag wird.

Die Diesterweg-Grundschule hat sich die Halle der Freundschaft als Einschulungsort ausgesucht. Noch wird gemeinsam mit der Stadt geprüft, wie die Abstandsregelungen und Hygienmaßnahmen umgesetzt werden können. Klar ist jedoch schon jetzt, dass jede der drei Klassen ihre eigene Einschulungsfeier bekommt. Unklar ist noch, wieviele Familienmitglieder das Kind bei der Einschulung begleiten können. Schulleiterin Ines Vogler hofft, dass sechs Personen pro Kind Platz finden. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.

Auch in der Gutenberg-Grundschule wird hin und her überlegt, wo die Einschulungsfeier ausgerichtet werden kann. Bisher gibt es vage Ideen, die noch reifen müssen. „Einschulung ist doch eine schöne Tradition“, betont Schulleiterin Doreen Haensch. Niemand soll wegen der Corona-Regelungen verzichten. Momentan wird über zwei Optionen nachgedacht: Entweder gibt es eine Einschulungsfeier unter freiem Himmel oder ebenfalls in der Halle der Freundschaft. Doch wirklich festgezurrt ist keine der beiden Möglichkeiten.

Die Abifeier ist noch Planung

Doch nicht nur die Gestaltung der Einschulungsfeiern ist ungewiss. Auch für die etwa einhundert Abiturienten des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums wird nach einer würdigen Form des Schulabschlusses gesucht. Der Schulförderverein, die Elternvertreter sowie Mitglieder der Schulleitung suchen nach einer Lösung, um sowohl den Corona-Regeln, als auch dem feierlichen Anlass gerecht zu werden.

Voraussichtlich werden die Zeugnisse am 10. Juli übergeben. Sollte sich kein anderer Rahmen finden, werden sie in vier Durchgängen in der Schul-Aula überreicht. Doch das letzte Wort steht noch aus.