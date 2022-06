Jubiläum Dahlenwarsleber feiern 900. Geburtstag einfach nochmal

Das Fest vom Vorjahr kam so gut an, dass die Dahlenwarsleber auch in diesem Jahre das 900-jährige Bestehen des Ortes als Anlass für ein großes, buntes Fest nahmen. Für Veranstalter und Gäste war es ein voller Erfolg.