Dahlenwarsleber feiern ihren Ort ein ganzes Jahr lang

Dahlenwarsleben - Ein Ruck ging vor rund eineinhalb Jahren durch Dahlenwarsleben. Heimatverein und Ortsbürgermeister bescheinigten eine neues Wir-Gefühl in der Ortschaft. Das Stimmungshoch sollte in der Wiederbelebung einer traditionsgemäßen Veranstaltungsreihe münden: dem über die Region hinaus bekannten Bördefest. Vor dem Hintergrund der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes, die sich am Sonnabend, 11. September, zum 900. Mal jährt, war die Neuauflage geplant, die über das gesamte Wochenende gehen sollte.