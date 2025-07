Drei Tage lang müssen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) auf einer ihrer Strecken Busse statt Straßenbahnen einsetzen. Die Gleise an einem Übergang werden erneuert.

Busse statt Straßenbahnen: MVB erneuern Gleise in Magdeburg

Ein Bahnübergang in Magdeburg muss saniert werden. Darum fahren drei Tage lang Busse statt Bahnen.

Magdeburg. - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) setzen aktuell bereits auf der Straßenbahnstrecke nach Rothensee und weiter zum Barleber See Ersatzbusse ein. Dort werden Oberleitungen für die neugebaute Trasse installiert. Nun kommt noch eine andere Strecke hinzu.

Denn von Donnerstag, 3. Juli 2025, 22 Uhr bis Sonntag, 6. Juli 2025, bis Betriebsschluss wird der Straßenbahnverkehr in Richtung des Stadtteils Kannenstieg unterbrochen. Grund sind nach Angaben des Verkehrsunternehmens Gleisbauarbeiten an einem Bahnübergang.

Schienen an Bahnübergang von Abfahrt des Magdeburger Rings werden saniert

Dabei handelt es sich um jenen an der Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Ebendorfer Chaussee. „Wir erneuern die Schienen, insbesondere die Aufhängung, sowie die Tragschicht und die Gleiseindeckung“, erklärt MVB-Sprecher Tim Stein auf Volksstimme-Nachfrage.

Die Straßenbahnlinie 1 wird ab Haltestelle Klosterwuhne zur Endstelle Neustädter See umgeleitet. Zwischen Kastanienstraße und Endstelle Kannenstieg fahren als Ersatz Busse der Linie 41. Der Umstieg erfolgt an der Kastanienstraße. Die Busse bedienen alle Haltestellen am Fahrbahnrand.

Ringabfahrt trotz Freigabe von Ebendorfer Chaussee noch gesperrt

Mit Fertigstellung der Arbeiten wird aber noch nicht die Ringabfahrt freigegeben. Die Durchfahrt der Ebendorfer Chaussee ist ab 2. Juli 2025 zwar wieder möglich. Dort war seit Frühjahr 2024 eine neue Gleiskreuzung gebaut worden.

Der Rückbau der Umleitungen, unter anderem die provisorische Ausfahrt an dem Übergang, wird laut Stein aber noch dauern. „Ein Termin zur Öffnung der Ringabfahrt liegt aktuell noch nicht vor“, stellt er fest.