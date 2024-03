Beinahe sah es so aus, als würde das Unternehmen Segmentbehälterbau (SBB) Wolmirstedt verlassen. Doch nun stehen neue Investitionen an. Sogar an zwei Stellen der Stadt.

Wolmirstedt. - Das Unternehmen Segment-Behälter-Bau (SBB) will gleich an zwei Stellen Wolmirstedts investieren: Im Herzen der Stadt, in der Schwimmbadstraße, sollen Wohnhäuser entstehen. Am Gewerbestandort im Norden Wolmirstedts will sich der Betrieb erweitern. Was ist geplant?