Die Feuerwehr wird in Wolmirstedt in diesem Jahr kein Osterfeuer ausrichten und hat dafür Gründe.

Darum gibt es in diesem Jahr kein Osterfeuer auf dem Burgberg in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - In den vergangenen Jahren waren die Bürger zu Hunderten auf den Burgberg beim großen Osterfeuer zusammengekommen. Doch in diesem Jahr bleibt der Platz kalt. Wer ein Osterfeuer besuchen möchte, findet welche in Farsleben und Elbeu. Warum nicht in Wolmirstedt?