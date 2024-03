In der Wolmirstedter Stadtbibliothek zeigte Dorothea Niemetz (Mitte) mit ihren Hobby-Models, was Frau in diesem Frühling trägt.

Wolmirstedt. - Mode verkaufen – daran haben zwei Frauen in Wolmirstedt immer noch Spaß. Kerstin Andrée führt ihre Boutique in der Gipfelstraße, Marion Fricke die Boutique „Paula M.“ am Zentralen Platz. Dazu gibt es in mehreren Geschäften im Lindenpark Mode. Wie aber behaupten sich die beiden Inhaberinnen der Innenstadt-Läden? Und was ist eigentlich im Frühling modern?

Kerstin Andrée und Marion Fricke haben darauf dieselbe Antwort: Der Frühling wird bunt. In diesem Frühjahr bestechen richtig knallige Farben. In ihren intensivsten Ausprägungen schmücken Töne wie Koralle, Türkis, Blau T-Shirts, Kleider, Hosen.

„Natürlich bieten wir auch gedeckte Farben“, sagt Marion Fricke, „edel wirken taupe, sand oder grün. Außerdem ist Marine immer ein Thema.“ Die einzige Mode gibt es nicht mehr. „Es geht ums Wohlfühlen“, sagt Kerstin Andrée.

Kerstin Andrée zeigt: Mode macht der Natur Konkurrenz. Foto: Gudrun Billowie

Dennoch: Wer eine Boutique in Wolmirstedt führt, kann bei den großen Modeanbietern mutig einkaufen, auf Farbe setzen, den Laden mit Rot, Pink oder Königsblau füllen. „Die Frauen in der Börde sind sehr modebewusst“, weiß Marion Fricke. Die Kundinnen kommen nicht nur aus Wolmirstedt, sondern aus den umliegenden Dörfern, sogar aus Magdeburg. Diesen Kundenkreis erlebt auch Kerstin Andrée.

Viele mögen die entspannte Atmosphäre der kleinen Geschäfte, die persönliche Ansprache. Bei Kerstin Andrée gibt es zudem immer ein Ingwerwässerchen oder Ähnliches, damit der Plausch beim Einkauf angenehm ist. Dazu zeigt sie Kunst in ihrem Geschäft, bietet Hobbymalern oder -fotografen eine Bühne.

Marion Fricke (2.v.r.) und ihre Mitarbeiterinnen mögen die frischen Farben. Foto: Gudrun Billowie

Ist das die Antwort auf den großen Konkurrenzdruck durch Online-Handel oder die Nähe zur Landeshauptstadt? Für Kerstin Andrée gilt das nicht. Sie ist seit 30 Jahren am Markt und hat diese Verbindung aus Mode, Kunst, Plausch und Ingwerwasser schon immer gepflegt, auch in einer Zeit, als an Onlinehandel noch gar nicht zu denken war, und einfach immer weiter gemacht.

Modenschau in Bibliothek

Auch Marion Fricke und ihr Mitarbeiterinnen achten darauf, dass jede Kundin sorgfältig beraten wird. Ein Credo lautet: „Wir behandeln alle gleich.“

Mode lockt sogar in die Wolmirstedter Bibliothek. Bei einer Modenschau zeigte Dorothea Niemetz, was ihre Haldensleber Boutique „Das kleine und Schöne für die Dame“, in diesem Frühjahr bereit hält. Auch dort war Farbe das Hauptthema, gezeigt wurde aber auch Karamelliges, Pastelliges, Weißes.

Direkten Kundenkontakt schätzen alle Boutique-Inhaberinnen, doch sie verlassen sich längst nicht mehr alleine darauf und halten auch in den sozialen Medien zu ihren Kundinnen Kontakt. Das dient der Erinnerung, gekauft wird im Laden. Die meisten Kundinnen und Kunden der Wolmirstedter Boutiquen gehören in die mittleren Jahre, doch es gibt kein Zujung oder Zualt. Auch Marion Fricke freut sich immer, wenn Kundinnen ein neues Lieblingsteil gefunden haben.