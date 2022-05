Tierheim Das Tierheim in Wolmirstedt benötigt dringend ein neues Dach für das Katzenhaus

Das Tierheim in Wolmirstedt hat ein Problem. Wenn es regnet, läuft Wasser an den Wänden herunter. Ein neues Dach muss her, allerdings ist dafür viel Geld nötig. Nun hoffen die Mitarbeiter auf Spenden aus der Bevölkerung.