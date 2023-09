Bauarbeiten Der Jugendclub sorgt in Wolmirstedt weiter für Diskussionen

Diskutiert wird seit zwölf Jahren über die Zukunft des Jugendclubs in Wolmirstedt. Die Verwaltung ist für einen Neubau. Was aber wird dann mit dem alten „Stadt Prag“-Gebäude? Auch die Anwohner protestieren gegen den Neubau-Standort. Was also jetzt?