Gerissene Schafe Der Wolf hat die Schafe in Wolmirstedt nicht gerissen, wer dann?

Es ist knapp vier Wochen her, da fand ein Schafhalter in Elbeu zwei ertrunkene und zwei verletzte Tiere vor. Er vermutete, ein Hund habe die Tiere gerissen. Was ist an diesen Vorwürfen dran?