Groß Santersleben. - Auf eine lange und bewegte Geschichte kann der Sportverein Groß Santersleben zurückblicken. Er feiert in diesem Jahr nämlich seinen 100. Geburtstag.

Für seine langjährige und aktive Vereinstätigkeit wurde der Sportverein mit der Ehrenplakette des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte im Rahmen einer Festveranstaltung vor rund 120 Sportfreunden, Sponsoren und Politikern im Kultursaal in Groß Santersleben.

In diesem Rahmen nutzte Vereinspräsident Jens Alicke die Gelegenheit, die langjährigen verdienstvollen Mitglieder des Vereins, Gerhard Dolcke mit der Ehrennadel in Gold, Gabriele Czarnetzki mit der Ehrennadel in Bronze sowie Eckhardt Marschke mit der Ehrenplakette des DFB, auszuzeichnen.

Grußworte vom Bürgermeister

Grußworte brachten der Bürgermeister der Gemeinde Hohe Börde, Andreas Burger, Ortsbürgermeisterin Maren Meyer-Rusche und der Präsident des Kreisfachverbandes Fußball (KFV) Börde Egon Genz mit. Im Mittelpunkt der Festveranstaltung stand ein historischer Abriss aus der 100-jährigen Vereinsgeschichte.

Der Präsident des Kreissportbundes (KSB) Börde, Torsten Fieseler, übergab neben der Ehrenurkunde auch die Ehrenplakette des KSB. In einem würdigen Rahmen und mit gekühlten Getränken wurden in Begleitung von stimmungsvoller Musik bis in die späten Abendstunden tolle Gespräche geführt, resümierte Jens Alicke.

Doch was wäre ein Sportverein ohne sportliche Aktivitäten? Auf der Sportanlage wurden die Alten Herren mit einem Fußballturnier aktiv. Bei bester Stimmung konnte Germania Olvenstedt den Sieg aus Groß Santersleben entführen. Auf den weiteren Plätzen folgten das Team des Gastgebers und der TSV Bregenstedt.

Mehrere Wettkämpfe für die Jugend

Mehrere Wettkämpfe im Rahmen des Jubiläums galten dem Juniorenbereich. Ein Turnier für E- und D-Jugend Mannschaften sowie ein Testspiel der C-Jugend standen auf dem Programm. Das Freundschaftsspiel gewann der Gast aus Gröningen mit 7:3.

Bei der jüngeren Altersklasse konnten sich die Ohre-Kicker aus Wolmirstedt den Sieg sichern, Platz 2 ging an den Möckeraner SV, Dritter wurde der Haldensleber SC. Die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Niederndodeleben/Irxleben blieb bei der D-Jugend punktverlustfrei und ohne Gegentreffer. Auf den weiteren Podiumsplätzen folgten der Osterburger FC und Traktor Schermen.

Für langjährige Vereinstätigkeit wurden mehrere Sportfreunde geehrt. Foto SV Groß Santersleben

Einen Tag später präsentierte sich Groß Santersleben als Ausrichter für das 1. F-Junioren-Turnier des KFV Börde. Mit 18 Mannschaften war das Teilnehmerfeld sehr gut besetzt. „Es war eine große Freude, den jungen Kickern zuzuschauen, wie sie dem Ball hinterherjagten und auf Torejagd gingen“, fasste Jens Alicke seinen Eindruck zusammen. Sieger wurde der Eilslebener SV vor den beiden Mannschaften von Besiegdas Magdeburg.

Jens Alicke: „Insgesamt waren es tolle Festtage. Ich möchte mich für den Zuspruch, die Wertschätzung, aber vor allem bei den zahlreichen Unterstützern bedanken. Weiterhin wünsche ich unserem Verein noch eine weitere so erfolgreiche Zukunft.“