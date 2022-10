Die Herrin über die Barleber Bücherregale

Leseratten in Deutschland feiern am 24. Oktober den Tag der Bibliotheken. Die Leiterin der Barleber Einrichtung, Manja Selle, erzählt, warum Büchereien so wichtig sind.

Barleben - Schon seit mehreren Jahren ist Manja Selle die Leiterin der Bibliothek in Barleben. Wenn Nutzerinnen oder Nutzer die Einrichtung direkt neben der Feuerwehr in der Ernst-Thälmann-Straße betreten, sitzt die ausgewiesene Literaturkennerin hinter dem Tresen und haut in die Tasten ihres Computers. Meist ist sie dabei, gerade eingetroffene Bände in das hauseigene System einzupflegen oder neue Bücher zu bestellen. Ihr Kunden schätzen die Herzlichkeit und Offenheit der Herrin über die Bücherregale.