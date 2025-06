Das Bauprojekt in der Rothenseer Straße in Barleben wird voraussichtlich vier Wochen länger dauern. Mit der Aufhebung der Vollsperrung wird in etwa einem Monat gerechnet. Bevor am Dienstag das Bitumen für den Radweg kommt, müssen noch Vorarbeiten geleistet werden.

Foto: Sebastian Pötzsch