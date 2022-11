Die Stadt Wolmirstedt hält Notstromaggregate für den möglichen Blackout bereit

Durch die Energiekrise ist auch die Angst vor flächendeckenden Stromausfällen in Deutschland gewachsen. Auch wenn es äußerst unwahrscheinlich ist, dass es dazu kommt, ist die Stadtverwaltung in Wolmirstedt darauf vorbereitet.

Wolmirstedt - „Ja wir sehen uns für flächendeckende Stromausfälle gewappnet“, erklärt Frank Schröder. Er ist bei der Wolmirstedter Stadtverwaltung unter anderem für die Bereiche Brandschutz und Sicherheit zuständig. Im Ernstfall wissen er und seine Kollegen, was dann in den kommenden Stunden organisiert werden muss. Doch was ist eigentlich in diesem Fall der Ernstfall?