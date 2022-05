Die Verwaltung in Wolmirstedt muss ihre eigene IT-Sicherheit verbessern

Um zukünftig Angriffe von Hackern bestens abwehren zu können, muss die Stadtverwaltung Wolmirstedt viel Geld in die Hand nehmen um die bestehende Technik zu verbessern.

Wolmirstedt - Anfang Juli hatte es auf die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einen Cyberangriff gegeben. Die Folge: Komplette digitale Verwaltungsabläufe wurden lahmgelegt. Der Kreis war quasi nicht arbeitsfähig. Damit dies nicht auch in Wolmirstedt passieren kann, muss dringend bei der IT-Sicherheit nachgebessert werden. Das erläuterte Wolmirstedts stellvertretender Bürgermeister Marko Kohlrausch in der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend.