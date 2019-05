In Wolmirstedt waren Diebe unterwegs. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Rund 100 Solarmodule samt Befestigungsmaterial sind von einem Firmengelände in Wolmirstedt (Landkreis Börde) gestohlen worden.

Wolmirstedt (dpa) l Rund 100 Solarmodule samt Befestigungsmaterial sind von einem Firmengelände in Wolmirstedt (Landkreis Börde) gestohlen worden. Die Täter müssten mit entsprechender Technik angerückt sein, teilte die Polizei am Sonntag in Haldensleben mit.

Der Schaden liege bei mehr als 10.000 Euro. Die Tat, bei der auch zehn Bauzaunelemente verschwanden, soll zwischen Montag und Freitag geschehen sein. Die Polizei sucht nach Hinweisen.