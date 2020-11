Während der Vorbereitung auf einen Adventsgottesdienst wurde in Niederndodeleben Bühnentechnik aus einer Kirche entwendet. Die Ermittlungen laufen noch. Symbolfoto: Jens Wolf/ dpa-Zentralbild /dpa

Während der Vorbereitung auf einen Adventsgottesdienst wurde in Niederndodeleben Bühnentechnik aus einer Kirche gestohlen.

Wolmirstedt (vs) l Eine Bühne mitsamt Veranstaltungstechnik wurde noch am Samstag für einen musikalischen Adventsgottesdienst in Niederndodeleben aufgebaut. Dann machte der örtliche Pfarrer eine unerfreuliche Entdeckung.

Während der Vorbereitung auf den Gottesdienst habe der Pfarrer einen Diebstahl bemerkt, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Es wurden eine sogenannte Stagebox, ein Gerät der Tontechnik, und eine Stromverteilung gestohlen. Die Ermittlungen sind aktuell noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter.

Ein Verfahren wurde bereits eingeleitet. Unter der Rufnummer 03904/4780 werden Hinweise zur Tat entgegengenommen.