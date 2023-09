Von vs

Das diesjährige Sommerfest in Dolle hatte es in sich. Warum dabei die Feuerwehr für Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Schmette ein großes Wasserbecken aufgestellte.

Dolle - Beim Sommerfest zog es die Gäste auf den Festplatz in Dolle. Seit einigen Jahren messen sich die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Elbe-Heide beim Wettkampf „Löschangriff Nass“ in Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Im vergangenen Jahr siegte hier die Ortsfeuerwehr Dolle mit einer Zeit von 28,85 Sekunden. Nach den Regeln des Wettkampfes ist die Siegerwehr im Folgejahr Gastgeber. Der Heimatverein unterstützte diese Veranstaltung und integrierte sie in das Sommerfest.

Feuerwehr Dolle toppte den eigenen Rekord

Fünf Erwachsenen-Mannschaften und sechs Mannschaften der Jugendwehren waren zum Wettkampf angetreten. In jeweils zwei Durchgängen auf verschiedenen Bahnen wurde um die beste Zeit gekämpft. Bei den Jugendwehren siegte hier die Mannschaft Colbitz II mit 31,11 Sekunden vor der Mannschaft aus Dolle mit 34,04 Sekunden und Colbitz I mit 36,36 Sekunden.

Spannend und sehr knapp war der Ausscheid bei den Erwachsenen. Hier konnte die Mannschaft der Ortsfeuerwehr Dolle ihre eigene Bestzeit aus dem vergangenen Jahr unterbieten und holte mit 27,11 Sekunden erneut den Sieg. Auf den Plätzen folgten Burgstall mit 27,67 Sekunden vor Angern mit 33,34 Sekunden.

Somit durfte die Mannschaft aus Dolle den Wanderpokal erneut mit nach Hause nehmen und wird auch im kommenden Jahr Gastgeber des Wettkampfes sein.

Rennfahrzeuge Marke Eigenbau

Neben dem ehrgeizigen Wettkampf kam auch der Spaß keineswegs zu kurz. Ein großes „Taufbecken“ stand bereit und die Siegermannschaft entschied, dass der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Thomas Schmette, in diesem Jahr getauft werden soll. Nach der Siegerehrung wurde er kurzerhand zum Becken getragen. Dort durfte er ein kurzes, unfreiwilliges und kühles Bad im Anzug nehmen.

Auf der Siedlungsstraße neben dem Festplatz wurde weiter um Siege gekämpft. Hier startete das zweite Dollenser Seifenkistenrennen. Sieben Kinder und sechs Erwachsenen präsentierten hier ihre „Rennfahrzeuge“, die von den zahlreichen Gästen an der Strecke bestaunt wurden.

Mit viel Liebe zum Detail wurden die Seifenkisten gebaut. Foto: Birgit Zillmann

Leider schaffte es nicht jede Seifenkiste bis ins Ziel, aber auch dies sorgte für Spaß bei den Zuschauern. Erstaunlich waren die Geschwindigkeiten der Seifenkisten der Kinder. Hier siegte Lukas Nüß mit 17,62 Sekunden vor Phillipp Wenning mit 19,07 Sekunden und Emma Gröhnke mit 19,79 Sekunden.

Bei den Erwachsenen konnte sich wieder Felix Mühlenberg den Sieg sichern. Mit 18,03 Sekunden war er hier der Schnellste, gefolgt von David Leiffert mit 20,14 Sekunden und Justin Dörge mit 21,18 Sekunden.

Sie hatten beim Seifenkistenrennen die Nase vorn. Foto: Birgit Zillmann

Die Wahl der kreativsten Seifenkiste fiel der Jury sehr schwer, alle Seifenkisten waren mit Liebe gebaut und jede für sich etwas Besonderes. Zur Siegerehrung wurden alle Seifenkisten auf dem Festplatz aufgestellt, damit sie nochmals von den Gästen bestaunt werden konnten. Die Siegerehrung übernahm ein Vertreter der Firma Baustoff Brandes, die in diesem Jahr als Sponsor das Seifenkistenrennen unterstützte.

Die Kinder konnten sich außerdem auf der großen Hüpfburg der Gemeinde austoben, die Gesichter fantasievoll schminken lassen oder auf dem „WhoopeeJumper“ springen. Am Abend wurde im Festzelt gefeiert und getanzt.

Alle Beteiligten waren sich einig: Es war eine gelungene Veranstaltung. Der Dank der Organisatoren geht an alle, die dieses Fest unterstützt haben.