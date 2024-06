Der gerade erst eröffnete Döner-Grill in Niederndodeleben ist von unbekannten Tätern in Brand gesteckt worden. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Die Familie weiß nicht, wie es weitergehen soll.

Döner-Grill in der Börde in Brand gesteckt: Imbissbetreiber stehen vor dem Ruin

Ahmet Bakir und sein Sohn Bahoz können es nicht fassen. In der Nacht nach der Eröffnung ist ihr Döner-Imbiss in Niederndodeleben in Brand gesteckt worden. Wie es weiter geht, weiß die Familie nicht.

Niederndodeleben. - Groß war die Vorfreude bei vielen Einwohnern von Niederndodeleben auf den neuen Döner-Imbiss in ihrem Ort. Doch die anfängliche Begeisterung in dem Dorf vor den Toren Magdeburgs ist nun in Wut und Fassungslosigkeit umgeschlagen. Und der Traum der kurdischen Familie Bakir, die den Imbiss betreiben wollte, ist buchstäblich in Rauch aufgegangen. Nur einen einzigen Tag hatte der Wagen geöffnet.