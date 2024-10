Feuerwehr im Dauereinsatz: Zwei Brände und ein Autounfall sind die Bilanz des Wochenendes in Groß Ammensleben.

Dramatisches Wochenende in Groß Ammensleben: Zwei Feuer und ein Unfall auf der B71

An der Kirche Groß Ammensleben brannte ein Auto.

Groß Ammensleben. - Drei große Einsätze musste die Groß Ammensleber Feuerwehr am Wochenende absolvieren. Zum ersten Mal schrillten die Sirenen in der Nacht zum Sonnabend, 12. Oktober, um 4.22 Uhr. Direkt an der Kirche stand ein Auto im Vollbrand.