Gibt allein Arbeit den Takt des Lebens vor oder was spielt noch eine Rolle? Die psychologische Beraterin Sandra Großer hilft, solche Fragen zu beantworten und zeigt neue Wege.

Drei Kraftquellen für ein besseres Leben - die verrät Sandra Großer in Wolmirstedt

Wenn sich das Sorgenkarussel dreht: Pschylogische Beratung in der Börde hilft der Seele

Sandra Großer bietet Hilfe in Lebenskrisen an.

Wolmirstedt. - Rosen, riesengroß und pink, füllen die Wand in Sandra Großers Beratungszimmer. Der blumige Anblick hebt das Stimmungsbarometer automatisch in den freundlichen Bereich. Doch Rosen allein genügen in der Regel nicht, dem Leben endlich schöne Seiten abzugewinnen. Dabei hilft die psychologische Beraterin und hat drei wesentliche Tipps.