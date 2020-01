In einer Gartenlaube im Landkreis Börde fand die Polizei Cannabispflanzen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Die Polizei hat in einer Gartenlaube in Barleben (Landkreis Börde) mehrere Cannabispflanzen entdeckt.

Barleben (vs) l In einer Gartenlaube in Barleben im Landkreis Börde wurden zum Trocknen aufgehängte Cannabispflanzen aufgefunden. Der 38-jährige Laubennutzer beteuerte, dass es sich um Nutzhanfpflanzen handeln würde.

Privatpersonen ist es in Deutschland untersagt, Nutzhanf anzubauen. Die Pflanzen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetzt erstattet.