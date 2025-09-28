weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gastronomie-Trend trifft Familie: Neues Café startet mit Ideen

Das Café „Kleine Auszeit“ gibt es in Wolmirstedt nicht mehr. Dafür begrüßt jetzt „Ginas Dschungel-Café“ auf dem Zentralen Platz. Die neue Chefin plant dabei mit einem ganz wilden Konzept.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 29.09.2025, 12:06
Gina Neumann ist die neue Geschäftsführerin im Dschungel-Café, dass jetzt die Wolmirstedter Innenstadt bereichert.
Gina Neumann ist die neue Geschäftsführerin im Dschungel-Café, dass jetzt die Wolmirstedter Innenstadt bereichert. Foto: Kristina Reiher

Wolmirstedt - Wer an Dschungel, Tiere und entspannte Stunden denkt, kommt in erster Linie nicht automatisch auf Wolmirstedt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Denn mit einem neuen Café-Konzept hat sich Gina Neumann mitten in der Innenstadt niedergelassen.