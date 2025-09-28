Die mittelalterlich geprägten Zerbster Klosterhöfe sollen ihr historisches Flair zurückerhalten. Dazu müssen Gebäude abgerissen werden.

Zerbst gestaltet um: Fachwerkhäusern im Klosterhof droht jetzt die Abrissbirne

Die Zukunft dieser Wohngebäude im Großen Klosterhof in Zerbst scheint besiegelt.

Zerbst - Die mittelalterlichen Klosterhöfe sollen wieder ein attraktiver Anziehungspunkt werden - für die Zerbster selbst und für Touristen. Eine grüne Oase soll inmitten der historischen Bebauung entstehen. Dafür allerdings müssen Häuser weichen.