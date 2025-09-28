Denkmalrechtliche Genehmigung wird erwartet Zerbst gestaltet um: Fachwerkhäusern im Klosterhof droht jetzt die Abrissbirne
Die mittelalterlich geprägten Zerbster Klosterhöfe sollen ihr historisches Flair zurückerhalten. Dazu müssen Gebäude abgerissen werden.
Aktualisiert: 29.09.2025, 13:26
Zerbst - Die mittelalterlichen Klosterhöfe sollen wieder ein attraktiver Anziehungspunkt werden - für die Zerbster selbst und für Touristen. Eine grüne Oase soll inmitten der historischen Bebauung entstehen. Dafür allerdings müssen Häuser weichen.