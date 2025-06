Maya Schilling (links) ist vor kurzem wieder mit in das Familienunternehmen eingestiegen. Zusammen mit Mama Cathrin (rechts) und Mitarbeiterin Cristina Cruz sorgt sie für Eiskugeln und Becher im Barleber Eiscafé am Hirtentor.

Barleben. - Kaum lassen sich die ersten Sonnenstrahlen blicken, strömen die Besucher wieder in die Cafés und Eisdielen der Börde. In diesem Jahr lockt die Eis-Saison in Barleben zwar mit höheren Preisen, dafür aber mit einem Angebot, für das Eisfans sogar viele Kilometer und lange Schlangen in Kauf nehmen.